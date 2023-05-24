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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колоскову не нравится судейство

24 Мая 2023 • 22:06 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков недоволен судейством в высшей лиге российского футбола. Вопросы в связи с судейством возникли после истории, в которую снова влип нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Колосков высказался, заявив, что судейство в чемпионате России, на его взгляд, посредственное.

- Конечно, тема судейства – это дело вкуса. Визуально я вижу, что судейство посредственное, - цитирует слова Колоскова новостное агентство «РИА Новости».

До конца российского чемпионата остались еще два тура, чемпион уже определился - им снова стал питерский «Зенит». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Александр Соболев
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