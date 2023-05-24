Колоскову не нравится судейство

Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков недоволен судейством в высшей лиге российского футбола. Вопросы в связи с судейством возникли после истории, в которую снова влип нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Колосков высказался, заявив, что судейство в чемпионате России, на его взгляд, посредственное.

- Конечно, тема судейства – это дело вкуса. Визуально я вижу, что судейство посредственное, - цитирует слова Колоскова новостное агентство «РИА Новости».

До конца российского чемпионата остались еще два тура, чемпион уже определился - им снова стал питерский «Зенит».