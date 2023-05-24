Колосков: «Соболев получил максимальное наказание»

Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию со штрафом нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Он считает справедливым наказание, которое предусматривает дисквалификацию сроком на четыре матча.

- В регламенте дисциплинарного кодекса РФС прописано, что наказание может быть от двух до четырех игр, поэтому Соболев получил максимальное наказание, - цитирует слова Колоскова новостное агентство «РИА Новости».

Напомним, что Соболев выступает за московский «Спартак» с 2020 года. Также он является игроком российской сборной с 2020 года, забив уже четыре гола в ее составе.