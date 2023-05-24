Лепёхин: «Раньше «Спартак» боролся за чистоту своего имиджа»

Экс-футболист питерского «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал похождения Александра Соболева, а также бросил камешек в огород московского «Спартака». Он считает, что несдержанность игрока - это, в том числе, и вина самого клуба, который перестал контролировать поведение и имидж своих футболистов.

По словам Лепёхина, в этом, отчасти, повинно и время, в которое мы живем, общее падение нравственности.

- Раньше «Спартак» боролся за чистоту своего имиджа. Люди внутри клуба со всем этим разбирались, ничего не выплескивалось наружу. Но в наше время имиджевые потери – это то, чем можно пожертвовать, - цитирует слова Лепехина «РБ Спорт».