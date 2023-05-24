Тихонов отреагировал на дисквалификацию Соболева

Форвард «Спартака» Александр Соболев получил от КДК РФС четыре матча дисквалификации за демонстрацию неприличного жеста в матче против ЦСКА. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист «красно-белых» Андрей Тихонов.

«Это жёстко, но для всех это будет уроком, чтобы таких вещей больше не происходило. Что касается Роши, то мы все видели, как это происходило. Разобрались в ситуации. Не надо было ему так явно это делать, поэтому Карасёв и принял такое решение. Но ошибку исправили, это правильно», - высказался Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

В сезоне 2022/2023 «Спартаку» осталось провести два матча. Команда Гильермо Абаскаля сначала примет «Пари НН» (28 мая), а затем сыграет на выезде против «Крыльев Советов» (3 июня).

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева