ЭСК поддержала Карасёва в решении не ставить пенальти в пользу «Спартака» в дерби против ЦСКА

ЭСК РФС рассмотрела ряд спорных моментов в матче «Спартак» - ЦСКА (2:1). В числе прочего был рассмотрен эпизод, который произошёл на 83-й минуте. Тогда Сергей Карасёв не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА.

ЭСК единогласно поддержала Карасёва. В пояснении отмечается, что Дивеев в борьбе с Зобниным «сыграл в мяч в нормальной манере, а контакт, случившийся после этого на встречных курсах с ногой игрока атаки, опоздавшим сыграть в мяч, был неизбежным и не является наказуемым».

Поскольку игрок обороны не действовал в безрассудной манере, Карасёв правильно поступил, продолжив игру. ВАР не имел оснований для вмешательства.

Карасёв «украл» гол у «Спартака» в дерби с ЦСКА – ЭСК

Почему Карасёв правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком» - объяснения ЭСК