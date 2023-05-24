ЭСК объяснила, почему Карасёв не должен был удалять Рошу

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби против «Спартака». Большинство членов ЭСК считают, что игрок «армейцев» не заслуживал красной карточки от арбитра Сергея Карасёва.

Жест Роши ЭСК связывает с поведением Александра Соболева, показавшим ранее оскорбительный жест. Комиссия не увидела в действиях Роши намерения оскорбить кого-то. ЭСК указывает на тот факт, что игрок ЦСКА не знает русский и английский языки, и именно этим был обусловлен его жест «языком тела». По мнению большинства членов комиссии, Роша пытался привлечь внимание арбитров и искал защиты.

Напомним, что Александр Соболев за свой жест получил дисквалификацию на четыре матча РПЛ.

«Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева

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