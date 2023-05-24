Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему его клуб не получил лицензию РФС-1. Она позволяет участвовать команде в стыковых матчах за право выхода в РПЛ и играх Российской премьер-лиги.

- Вы подавали заявку на лицензирование для участия в стыковых матчах?

- Нет, не подавали.

- Это связано с невозможностью установить систему Fan ID на вашем стадионе?

- Да, всё связано с этим и с тем, что мы не смогли подтвердить нашу финансовую обеспеченность.

- А в процессе лицензирования для участия в Первой лиге трудностей не возникло?

- Не возникло.

Напомним, прямо сейчас махачкалинский клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. Перед двумя финальными турами первенства у команды 46 набранных очков.

Минувшим днём мы сообщали, что владикавказской «Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ. После этого ситуацию, связанную с отказом в лицензировании, прокомментировали в астраханском «Волгаре».