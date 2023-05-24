Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему его клуб не получил лицензию РФС-1. Она позволяет участвовать команде в стыковых матчах за право выхода в РПЛ и играх Российской премьер-лиги.
- Вы подавали заявку на лицензирование для участия в стыковых матчах?
- Нет, не подавали.
- Это связано с невозможностью установить систему Fan ID на вашем стадионе?
- Да, всё связано с этим и с тем, что мы не смогли подтвердить нашу финансовую обеспеченность.
- А в процессе лицензирования для участия в Первой лиге трудностей не возникло?
- Не возникло.
Напомним, прямо сейчас махачкалинский клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. Перед двумя финальными турами первенства у команды 46 набранных очков.
Минувшим днём мы сообщали, что владикавказской «Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ. После этого ситуацию, связанную с отказом в лицензировании, прокомментировали в астраханском «Волгаре».
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