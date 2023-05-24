Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев рассказал, почему махачкалинское «Динамо» не получило лицензию для участия в стыковых матчах эксклюзив

24 Мая 2023 • 18:53 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему его клуб не получил лицензию РФС-1. Она позволяет участвовать команде в стыковых матчах за право выхода в РПЛ и играх Российской премьер-лиги.

- Вы подавали заявку на лицензирование для участия в стыковых матчах?

- Нет, не подавали.

- Это связано с невозможностью установить систему Fan ID на вашем стадионе?

- Да, всё связано с этим и с тем, что мы не смогли подтвердить нашу финансовую обеспеченность.

- А в процессе лицензирования для участия в Первой лиге трудностей не возникло?

- Не возникло.

Напомним, прямо сейчас махачкалинский клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги. Перед двумя финальными турами первенства у команды 46 набранных очков.

Минувшим днём мы сообщали, что владикавказской «Алании» и ещё трём клубам Первой лиги отказали в лицензии для участия в РПЛ. После этого ситуацию, связанную с отказом в лицензировании, прокомментировали в астраханском «Волгаре».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
20:22 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Спартак» — не помеха ЦСКА в борьбе за серебро
20:18 · Россия. Премьер-лига
Глебов может стать игроком «Спартака» слухи
20:11 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Может, поступки Соболева пора расценивать как рецидив?»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Ахмат» может сместить «Ростов» с четвёртого места»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Баринову надо было цепляться за шанс поиграть в Турции, но он пополнил ряды сказочников»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Масалитин посоветовал «Спартаку» сводить Соболева к психологу
19:48 · Россия. Премьер-лига
Хавбек ЦСКА Зделар избежал дисквалификации за ругательные слова о ВАР
19:47 · Россия. Премьер-лига
Неспортивное поведение – самая частая причина жёлтых карточек у Соболева
19:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Баринов принесёт ещё много пользы «Локомотиву»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Довбня рассказал о будущем после ухода из «Торпедо»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Директор «Локомотива» упомянул предложение «Бешикташа», говоря о продлении контракта с Бариновым
19:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о Соболеве: «Футболисты не должны так себя вести» 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Баринов принял верное решение остаться в родном клубе»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Тихонов отреагировал на дисквалификацию Соболева
19:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: У Карасёва не было явных ошибок в дерби «Спартак» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем