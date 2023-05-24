«Циничный поступок»: В КДК объяснили решение о дисквалификации Соболева

Александр Соболев получил дисквалификацию на четыре матча Премьер-лиги за демонстрацию неприличного жеста в адрес Виллиана Роши. Комментарий на этот счёт дал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

«Мы посмотрели видео, комитет посчитал, что поступок носит циничный характер», - сказал Григорьянц журналистам.

Глава КДК отметил, что при вынесении наказания учитывались регулярные нарушения Соболевым дисциплинарного регламента.

Что касается Роши, то Григорьянц отметил, что игрок ЦСКА имеет привычку поправлять амуницию. Ранее в сети появилось видео, на котором Виллиан часто трогает себя в области паха, причём не только на поле. Как известно, красная карточка для игрока была отменена.