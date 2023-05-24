Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Циничный поступок»: В КДК объяснили решение о дисквалификации Соболева

24 Мая 2023 • 18:44 Комментировать

Александр Соболев получил дисквалификацию на четыре матча Премьер-лиги за демонстрацию неприличного жеста в адрес Виллиана Роши. Комментарий на этот счёт дал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

«Мы посмотрели видео, комитет посчитал, что поступок носит циничный характер», - сказал Григорьянц журналистам.

Глава КДК отметил, что при вынесении наказания учитывались регулярные нарушения Соболевым дисциплинарного регламента.

Что касается Роши, то Григорьянц отметил, что игрок ЦСКА имеет привычку поправлять амуницию. Ранее в сети появилось видео, на котором Виллиан часто трогает себя в области паха, причём не только на поле. Как известно, красная карточка для игрока была отменена.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кдк Рфс Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан Роша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
19:58 · Россия. Премьер-лига
Масалитин посоветовал «Спартаку» сводить Соболева к психологу
19:48 · Россия. Премьер-лига
Хавбек ЦСКА Зделар избежал дисквалификации за ругательные слова о ВАР
19:47 · Россия. Премьер-лига
Неспортивное поведение – самая частая причина жёлтых карточек у Соболева
19:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Баринов принесёт ещё много пользы «Локомотиву»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Довбня рассказал о будущем после ухода из «Торпедо»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Директор «Локомотива» упомянул предложение «Бешикташа», говоря о продлении контракта с Бариновым
19:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о Соболеве: «Футболисты не должны так себя вести» 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Баринов принял верное решение остаться в родном клубе»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Тихонов отреагировал на дисквалификацию Соболева
19:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: У Карасёва не было явных ошибок в дерби «Спартак» - ЦСКА
19:27 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, который чаще всех выпускает в старте игроков до 20 лет
19:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Мало Соболеву дали, надо было его на 10 матчей дисквалифицировать»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Шавло посоветовал Соболеву беречь свои нервы
19:09 · Россия. Премьер-лига
ЭСК поддержала Карасёва в решении не ставить пенальти в пользу «Спартака» в дерби против ЦСКА
19:05 · Россия. Премьер-лига
Московское «Торпедо» покинул опытный вратарь официально
Все новости
Рекомендуем