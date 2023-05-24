Соболев отказался извиняться перед Рошей за неприличный жест

Форвард «Спартака» Александр Соболев в дерби против ЦСКА показал неприличный жест защитнику Виллиану Роше. Как следствие, Соболев получил красную карточку и был дисквалифицирован на четыре матча Премьер-лиги.

Соболев не стал приносить извинения лично Роше. Об этом журналистам сообщил Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле с результатом 2:1. Оба гола за «красно-белых» в главном дерби Москвы забил нападающий Квинси Промес.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.