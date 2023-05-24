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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев отказался извиняться перед Рошей за неприличный жест

24 Мая 2023 • 18:29 Комментировать (2)

Форвард «Спартака» Александр Соболев в дерби против ЦСКА показал неприличный жест защитнику Виллиану Роше. Как следствие, Соболев получил красную карточку и был дисквалифицирован на четыре матча Премьер-лиги. 

Соболев не стал приносить извинения лично Роше. Об этом журналистам сообщил Артур Григорьянц, который возглавляет КДК РФС.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле с результатом 2:1. Оба гола за «красно-белых» в главном дерби Москвы забил нападающий Квинси Промес.  

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Кдк Рфс Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан Роша
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Комментарии (2)
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TEREX
24 Мая 2023 в 18:39
тююю..хордый чёли..)) та неее.. клован бис мазгоф..))
ингерман
24 Мая 2023 в 18:43
ай бро защем ему звиняца.. правельный поцан жэ.. А-ха-ха-ха! )))
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