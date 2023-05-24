Какие матчи пропустит Соболев после дисквалификации

Александр Соболев был дисквалифицирован на четыре матча. Футболист «Спартака» был наказан за демонстрацию неприличного жеста сопернику в дерби с ЦСКА – Соболев прикладывал руки к области паха.

После дисквалификации Соболев не поможет «Спартаку» в двух оставшихся матчах текущего чемпионата – против «Пари НН» (28 мая) и против «Крыльев Советов» (3 июня). Также Соболев пропустит два стартовых матча следующего сезона Премьер-лиги.

Стоит сказать, что «Спартак» уже выразил намерение обжаловать дисквалификацию Александра Соболева. В клубе надеются на то, что наказание для нападающего будет смягчено.