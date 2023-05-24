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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева

24 Мая 2023 • 18:14 Комментировать (3)

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четыре матча дисквалификации. КДК РФС наказал футболиста за демонстрацию неприличного жеста в адрес Виллиана Роши в дерби «красно-белых» против ЦСКА.

Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «Спартака», ответил на вопрос о подаче апелляции.

«Александр на заседании принёс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», - сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака».  

«Спартак» за два тура до финиша чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Дмитрий Зеленов ЭСК РФС
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Комментарии (3)
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Kirolnic
24 Мая 2023 в 18:41
Еще бы пару матчей условно прилепили бы до конца года...
ингерман
24 Мая 2023 в 18:20
ай ну на 2 мача могет быць и сакратяц.. кхе-кхе.. )))
TEREX
24 Мая 2023 в 18:31
та не бро..аставют так жы..))
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