«Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил четыре матча дисквалификации. КДК РФС наказал футболиста за демонстрацию неприличного жеста в адрес Виллиана Роши в дерби «красно-белых» против ЦСКА.

Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «Спартака», ответил на вопрос о подаче апелляции.

«Александр на заседании принёс извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета. Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», - сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака».

«Спартак» за два тура до финиша чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице.