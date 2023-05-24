Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Красная карточка Роши в дерби «Спартак» - ЦСКА отменена

24 Мая 2023 • 17:47 Комментировать

Как и ожидалось, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку Виллиана Роши. Защитник ЦСКА был удалён в воскресном дерби против «Спартака». Причиной удаления стал ответный неприличный жест, который Роша показал в адрес Александра Соболева. Игрок «красно-белых» тоже получил карточку красного цвета.

Ранее стало известно о том, что ЭСК РФС признала удаление Виллиана Роши ошибочным.

Напомним, что главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) обслуживала бригада арбитров Сергея Карасёва. Этот судья не получил назначений на ближайший тур Премьер-лиги.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кдк Рфс Сергей Карасёв Виллиан Роша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
18:36 · Россия. Первая лига
В «Балтике» высказались о контракте Игнашевича
18:29 · Россия. Премьер-лига
Соболев отказался извиняться перед Рошей за неприличный жест 1
18:25 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» рассказал, как на команде отразился приход Евсеева
18:21 · Россия. Премьер-лига
Какие матчи пропустит Соболев после дисквалификации
18:14 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обжалует дисквалификацию Соболева 3
18:13 · Россия. Первая лига
Самойлов стал лучшим игроком «Шинника» в апреле эксклюзив
18:10 · Россия. Премьер-лига
Заварзин — о дисквалификации Соболева: «Всё справедливо, надо головой соображать» 1
17:51 · Россия. Премьер-лига
Пять клубов АПЛ хотят подписать защитника «Зенита»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Красная карточка Роши в дерби «Спартак» - ЦСКА отменена
17:27 · Россия. Премьер-лига
Тошич уверен, что ЦСКА составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
17:17 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Промес и Малком — два лучших игрока РПЛ»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал главное отличие между «Спартаком» и ЦСКА
17:09 · Россия. Премьер-лига
Семак знает, в чём проблема с судейством в России 2
17:09 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает, что Малком пригодится любой европейской команде
16:57 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о работе за рубежом
Все новости
Рекомендуем