Красная карточка Роши в дерби «Спартак» - ЦСКА отменена

Как и ожидалось, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку Виллиана Роши. Защитник ЦСКА был удалён в воскресном дерби против «Спартака». Причиной удаления стал ответный неприличный жест, который Роша показал в адрес Александра Соболева. Игрок «красно-белых» тоже получил карточку красного цвета.

Ранее стало известно о том, что ЭСК РФС признала удаление Виллиана Роши ошибочным.

Напомним, что главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) обслуживала бригада арбитров Сергея Карасёва. Этот судья не получил назначений на ближайший тур Премьер-лиги.