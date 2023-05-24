Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ажиотаж вокруг 18-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, автора одного из голов в ворота «Ростова» (3:0) в 28-м туре чемпионата России.

- Зачем возносить молодого парня до небес? Зачем кричать, что Кокшаров стал автором самого молодого гола «Краснодара» в Премьер-лиге? Там такое нести стали… Даже отца подняли, интервью с ним сделали. Я не знаю, для чего его отец давал это интервью. Он что, не понимает, что мальчишку не надо сейчас трогать? Футболист только начал играть и ещё ничего не сделал. Что это за безобразие такое? Зачем уничтожать молодого игрока? Вы что, не понимаете, что эти пацаны сегодня психологически совсем слабенькие? Вы на Захаряна посмотрите, что сделали с ним, талантливым футболистом. Журналисты, товарищи, очнитесь! Не губите молодого игрока!