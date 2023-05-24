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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Очнитесь, не губите молодого Кокшарова, посмотрите на Захаряна» эксклюзив

24 Мая 2023 • 17:10 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ажиотаж вокруг 18-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, автора одного из голов в ворота «Ростова» (3:0) в 28-м туре чемпионата России.

- Зачем возносить молодого парня до небес? Зачем кричать, что Кокшаров стал автором самого молодого гола «Краснодара» в Премьер-лиге? Там такое нести стали… Даже отца подняли, интервью с ним сделали. Я не знаю, для чего его отец давал это интервью. Он что, не понимает, что мальчишку не надо сейчас трогать? Футболист только начал играть и ещё ничего не сделал. Что это за безобразие такое? Зачем уничтожать молодого игрока? Вы что, не понимаете, что эти пацаны сегодня психологически совсем слабенькие? Вы на Захаряна посмотрите, что сделали с ним, талантливым футболистом. Журналисты, товарищи, очнитесь! Не губите молодого игрока!

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Арсен Захарян Александр Кокшаров
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