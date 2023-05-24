Семак ответил на вопрос о работе за рубежом

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, хотел ли бы он доказать высокий уровень российской тренерской школы в иностранном чемпионате.

«Вопрос в том, куда ехать и зачем? Не поедут же наши ведущие игроки в средний европейский клуб для того, чтобы просто там играть. Им же интересно выступать в сильных клубах, выигрывать титулы. Есть хорошее в этом плане предложение - они едут. То же самое относится и к тренерам», - сказал Семак, чьи слова приводит «Матч ТВ» на своём сайте.

Семак отметил, что для отъезда из России должно поступить хорошее предложение из более сильного чемпионата, чем РПЛ. При этом тренер «Зенита» указал на то, что в сильных лигах хватает и своих тренеров высокого уровня, и при прочих равных клубы не станут рисковать, приглашая неизвестного специалиста из России.

Напомним, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.