Агент прокомментировал слухи о Малкоме

Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с Малкомом, дал комментарий по поводу появившейся в СМИ информации.

Ранее сообщалось, что за Малкомом следят три европейских гранда, и что игрока предлагают другим клубам.

«Информация о том, что Малкома предлагают каким-либо клубам, - фейк. Мы ни с кем не общаемся», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Малком возглавляет рейтинг бомбардиров завершающегося чемпионата России. Футболист записал на свой счёт 23 гола.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Малкома в 27 миллионов евро.