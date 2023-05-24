Арбитр Карасёв после дерби «Спартак» - ЦСКА не получил назначений, ВАР – тоже

Очевидно, что в департаменте судейства Российского футбольного союза остались недовольны работой бригады арбитров в дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Сергей Карасёв, который работал на матче в поле, не получил назначений на 29-й тур Премьер-лиги.

Кроме того, на матчах ближайшего игрового дня чемпионата России не будет работать Павел Шадыханов, который на главном дерби Москвы выполнял функции ВАР.

Ранее появилась информация о том, что ЭСК РФС признала ошибочным удаление Виллиана Роши в дерби между «Спартаком» - ЦСКА. В ближайшее время РФС должен официально обнародовать решения ЭСК по спорным моментам в дерби.

ЭСК признала ошибочным удаление Роши в дерби «Спартак» - ЦСКА