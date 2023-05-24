Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение ФИФА продлить срок действия правила, позволяющего легионерам, выступающим в России, приостанавливать контракты с местными командами.

Что думаете касательно продления срока действия этого неоднозначного правила?

«Я так понимаю, что это касается только тех иностранцев, которые раньше уже приостановили контракт с нашими командами. Думаю, что нам стоит расценивать этот шаг как послабление от людей, которые сидят в больших футбольных организациях. Видимо, в ФИФА переосмысливают отношение к российскому футболу. На мой взгляд, они далеко не справедливо навалили на наши клубы такие обязательства».

Не думаете, что отечественным командами будет лучше без легионеров?

«Без иностранцев футбол станет пресным. Нам нужны легионеры высокого калибра. Как те, что сейчас играют в «Зените». Они – это учебник, молодые игроки смотрят на них и визуально учатся у них. Такие люди нам нужны, с ними надо подписывать контракты, которые устраивают как клуб, так и самого спортсмена. От больших иностранных футболистов отказываться нет смысла, а от малозначимых надо постепенно отходить. Необходимо создать критерии приглашения, на которые мы сможем ориентироваться при трансферах. Возможно, наши не играют из-за того, что их места занимают иностранцы».