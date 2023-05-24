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Ларин может заниматься футбольной деятельностью после освобождения из тюрьмы

24 Мая 2023 • 13:21 Комментировать

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выиграл апелляцию и был освобождён из тюрьмы. Приговор был сокращён до двух лет и шести месяцев и стал условным.

Адвокат Мария Эйсмонт, которая в этом деле представляла Ларина, сообщила «Матч ТВ» о том, что никаких запретов по поводу футбольной деятельности у экс-руководителя академии «Чертаново» нет. Таким образом, Ларин в обозримом будущем может вернуться к работе в мире футбола.

Напомним, что в сентябре Ларин, который был директором академии «Чертаново» в 2008-2021 годах, получил три года колонии за мошенничество.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Ларин
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