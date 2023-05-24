Слуцкий рассказал, что ему не понравилось в дерби «Спартак» - ЦСКА

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий оценил уровень футбола в центральном матче 28-го тура Премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА.

«Качество игры в дерби меня сильно разочаровало. Обе команды максимально упростили игру. Надеялись на больших форвардов. Не было отрезков, когда одна команда доминировала бы. Все было ситуативно», - рассказал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. За «красно-белых» дубль оформил нападающий Квинси Промес, а в составе гостей гол забил полузащитник Хесус Медина.