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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий рассказал, что ему не понравилось в дерби «Спартак» - ЦСКА

24 Мая 2023 • 13:08 Комментировать

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий оценил уровень футбола в центральном матче 28-го тура Премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА.

«Качество игры в дерби меня сильно разочаровало. Обе команды максимально упростили игру. Надеялись на больших форвардов. Не было отрезков, когда одна команда доминировала бы. Все было ситуативно», - рассказал специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. За «красно-белых» дубль оформил нападающий Квинси Промес, а в составе гостей гол забил полузащитник Хесус Медина.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Леонид Слуцкий
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