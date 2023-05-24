Артур Нигматуллин - о матче со «Спартаком»: «Пари НН» приедет за победой»

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался касательно предстоящего поединка против московского «Спартака» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

«Мы приедем за победой, по‑другому и быть не может. Нет смысла тогда выходить на поле, если ты думаешь иначе. Мы уважаем «Спартак», но если бояться соперника, то нет смысла играть в футбол», - приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Матч «Спартак» - «Пари НН» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости – 14-е.