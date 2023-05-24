Лепёхин: «Соболев - футболист для медийной лиги»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о скандальном поведении нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в дерби с ЦСКА (2:1). Во втором тайме форвард показал сопернику неприличный жест, за что получил красную карточку.

«С ним давно всё понятно. Уже на первый его год в «Спартаке» стало ясно, что человек оторван от жизни. Есть ощущение, что Соболев - футболист для медийной лиги. Он постоянно создаёт какие-то информационные поводы», - цитирует Лепёхина «Спорт уик-энд».

За скандальный жест Сболев может получить длительную дисквалификацию.