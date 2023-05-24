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Экс-директор «Чертаново» Ларин освобождён из тюрьмы

24 Мая 2023 • 12:42 Комментировать

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин освобождён из тюрьмы. Мосгорсуд принял апелляцию защиты функционера.

Напомним, что осенью прошлого года Ларин получил три года колонии за мошенничество. Суд тогда постановил, что ущерб от действий функционера превысил 36 миллионов рублей. Ларин завышал количество игроков в академии «Чертаново», чтобы получать больше финансирования.

Николай Ларин был директором академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Академия воспитала многих известный российских футболистов, в частности Сергея Пиняева, ныне играющего за «Локомотив». 

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Евро-Футбол.Ру,
Чертаново Николай Ларин
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