Слуцкий: «Я видел предложение «Манчестер Юнайтед» по Мамаеву»

Экс-наставник московского ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к российскому полузащитнику Павлу Мамаеву.

«Есть либо подписание контракта, либо его нет. Я лично видел предложение «МЮ» по Мамаеву. Но я не видел Мамаева в футболке манкунианцев. Смысл это обсуждать? Не срослось», – сказал тренер на «Коммент.Шоу» в ютубе.

Напомним, что Мамаев объявил о завершении игровой карьеры в феврале. В чемпионате России полузащитник известен по выступлениям за столичные ЦСКА и «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки».