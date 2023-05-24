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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий: «Я видел предложение «Манчестер Юнайтед» по Мамаеву»

24 Мая 2023 • 12:40 Комментировать (1)

Экс-наставник московского ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к российскому полузащитнику Павлу Мамаеву.

«Есть либо подписание контракта, либо его нет. Я лично видел предложение «МЮ» по Мамаеву. Но я не видел Мамаева в футболке манкунианцев. Смысл это обсуждать? Не срослось», – сказал тренер на «Коммент.Шоу» в ютубе.

Напомним, что Мамаев объявил о завершении игровой карьеры в феврале. В чемпионате России полузащитник известен по выступлениям за столичные ЦСКА и «Торпедо», «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Леонид Слуцкий Павел Мамаев
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
24 Мая 2023 в 13:12
Мамаев отверг это предложение ибо мало корейцев живет в Манчестере. Да и до Коко далековато...
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