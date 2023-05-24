Скопинцев рассказал, что нужно «Динамо» для борьбы за чемпионство

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от следующего сезона чемпионата России.

«Сможем ли в следующем сезоне бороться за чемпионство? Если наши молодые ребята прибавят, а остальные сохранят свой уровень или тоже чуть повысят, то можем», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

В последнем поединке Премьер-лиги «Динамо» на выезде крупно победило «Торпедо» со счетом 3:0.

По итогам 28 туров московская команда набрала 45 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче «бело-голубые» встретятся с «Локомотивом».