​Мостовой назвал тройку лучших полузащитников РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой назвал тройку лучших футболистов Премьер-лиги России, выступающих на позиции полузащитника.

«Сложно выделить лучшего полузащитника в РПЛ. Но очень выделяется Вендел. Он действительно лучший игрок на этой позиции. После идёт Сперцян. С каждым годом он прибавляет и становится лучше. И ещё можно выделить Барриоса», - сказал Мостовой, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В чемпионате России осталось провести два тура. Обладатель золотых медалей уже известен – им стал «Зенит». В настоящий момент главная интрига заключается в том, кто финиширует на второй строчке. Пока что вторым идёт ЦСКА, но «Спартак» отстаёт всего лишь на один зачётный балл, а «Ростов» - на четыре.

Мостовой: «Играл 20 лет в футбол, а теперь мне приходится подавать и ждать, снова садиться за парты»