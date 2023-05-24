Гранат оценил скандальный жест Соболева

Экс-футболист московского «Динамо» Владимир Гранат оценил поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Поведение Соболева - ужасное. Сложно говорить про наказание. Наверное, дисквалификация на шесть матчей будет по делу. Но думаю, что «Спартак» будет оспаривать это решение», - передает слова Владимира издание «Чемпионат».

Соболев был удален в дерби за неприличный жест в сторону защитника ЦСКА Виллиана Роши.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.