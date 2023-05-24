Быстров оценил работу Карасёва в дерби «Спартак» - ЦСКА

Известный в прошлом полузащитник, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров дал оценку работе главного рефери матча «Спартак» - ЦСКА Сергея Карасёва.

«Карасев - молодец. Все, что нужно было, свистнул. Да, случился сложный эпизод с пенальти. Подошел бы Карасев к монитору - считаю, его авторитет позволил бы такой 11-метровый отменить», - цитирует Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Матч 28-го тура состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился волевой победой «Спартака» со счетом 2:1. После этого матча ЦСКА занимает второе место, опережая «красно-белых» на одно очко.