Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров оценил работу Карасёва в дерби «Спартак» - ЦСКА

24 Мая 2023 • 11:40 Комментировать

Известный в прошлом полузащитник, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров дал оценку работе главного рефери матча «Спартак» - ЦСКА Сергея Карасёва.

«Карасев - молодец. Все, что нужно было, свистнул. Да, случился сложный эпизод с пенальти. Подошел бы Карасев к монитору - считаю, его авторитет позволил бы такой 11-метровый отменить», - цитирует Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Матч 28-го тура состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился волевой победой «Спартака» со счетом 2:1. После этого матча ЦСКА занимает второе место, опережая «красно-белых» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Быстров Сергей Карасёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
12:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-директор «Чертаново» Ларин освобождён из тюрьмы
12:40 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Я видел предложение «Манчестер Юнайтед» по Мамаеву»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев рассказал, что нужно «Динамо» для борьбы за чемпионство
12:19 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой назвал тройку лучших полузащитников РПЛ
12:14 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил скандальный жест Соболева
12:11 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Эджуке готов вернуться в ЦСКА»
11:53 · Россия. Первая лига
Попов: «Я бы на месте Слуцкого не просил золотую медаль»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Быстров оценил работу Карасёва в дерби «Спартак» - ЦСКА
11:34 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Рошу удалили ни за что»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Точных сроков возвращения Кайо сейчас нет»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Соболев - полный идиот, он не достоин играть за «Спартак»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Соболев будет серьёзно наказан»
11:22 · Россия. Первая лига
Игнашевич близок к подписанию нового контракта с «Балтикой»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Гулиев — об оставшихся матчах «Химок»: «Нельзя опускать руки и ничего не делать»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Нужно обязательно отменять красную карточку Роши»
Все новости
Рекомендуем