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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Рошу удалили ни за что»

24 Мая 2023 • 11:34 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал удаление защитника ЦСКА Вилиана Роши в дерби против «красно-белых».

«Рошу удалили ни за что! Он побежал к ассистенту и показал то, что произошло в эпизоде с Соболевым. Если арбитр думает, что его таким образом оскорбили, то он просто дебил», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роша повторил скандальный жест Александра Соболева, схватившись за пах перед судьей. За этот поступок бразильский футболист получил красную карточку.

В дерби была зафиксирована победа «Спартака» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Быстров Виллиан Роша
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