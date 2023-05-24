Быстров: «Рошу удалили ни за что»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал удаление защитника ЦСКА Вилиана Роши в дерби против «красно-белых».

«Рошу удалили ни за что! Он побежал к ассистенту и показал то, что произошло в эпизоде с Соболевым. Если арбитр думает, что его таким образом оскорбили, то он просто дебил», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роша повторил скандальный жест Александра Соболева, схватившись за пах перед судьей. За этот поступок бразильский футболист получил красную карточку.

В дерби была зафиксирована победа «Спартака» со счетом 2:1.