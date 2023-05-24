Быстров: «Соболев - полный идиот, он не достоин играть за «Спартак»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Владимир Быстров прокомментировал удаление нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в дерби против ЦСКА (2:1).

«Соболев - полный идиот, который подвел команду. человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке», - цитирует Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Соболев показал оскорбительный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши, за что получил красную карточку. Ожидается, что Александр может получить дисквалификацию на срок до пяти матчей.