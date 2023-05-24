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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Соболев будет серьёзно наказан»

24 Мая 2023 • 11:23 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об удалении форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Думаю, к Соболеву должно быть применено наказание. По Александру двух мнений быть не может. На мой взгляд, наказание будет достаточно серьёзное», - приводит слова Газзаева издание «Чемпионат».

Соболев во втором тайме показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши, схватившись за пах. По итогам инцидента оба игрока были удалены с поля.

Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев Александр Соболев
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