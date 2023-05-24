Канчельскис: «Нужно обязательно отменять красную карточку Роши»

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канечльскис высказался о красной карточке защитника ЦСКА Виллиана Роши, которую бразилец получил во время дерби со «Спартаком».

«Роша не знает русского языка и показал своими действиями нарушение Соболева. Но арбитры посчитали, что защитник ЦСКА адресовал жест судье. КДК нужно обязательно отменять красную карточку», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что Собоолев и Роша схлопотали обоюдное удаление в недавнем дерби. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.