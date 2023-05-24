РФС проверил судью Галимова на полиграфе

РФС занимается проверкой работы главного арбитра матча 24-го тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова.

Как сообщает «РБ Спорт», Российский футбольный союз начал расследование в отношении судьи. Рефери уже прошел проверку на детекторе лжи, результаты пока не разглашаются.

Работа Галимова спровоцировала громкий скандал, в результате которого гендиректор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства. ЭСК РФС на заседании вынес вердикт, что судьи совершили три ключевые ошибки в пользу нижегородской команды.