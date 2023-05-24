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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС проверил судью Галимова на полиграфе

24 Мая 2023 • 10:53 Комментировать

РФС занимается проверкой работы главного арбитра матча 24-го тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Крылья Советов» (2:1) Романа Галимова.

Как сообщает «РБ Спорт», Российский футбольный союз начал расследование в отношении судьи. Рефери уже прошел проверку на детекторе лжи, результаты пока не разглашаются.

Работа Галимова спровоцировала громкий скандал, в результате которого гендиректор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства. ЭСК РФС на заседании вынес вердикт, что судьи совершили три ключевые ошибки в пользу нижегородской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов РФС Роман Галимов Пари НН
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