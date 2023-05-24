Нигматуллин: «Шесть матчей дисквалификации для Соболева - перебор, он же не спустил штаны»

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался об удалении форварда «Спартака» Александра Соболева в поединке против ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Мне уже жалко Соболева. Это были эмоции и страсть - ничего более. Понятное дело, что очень некрасиво, но шесть матчей дисквалификации - перебор. Александр же не спустил штаны», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

В середине второго тайма Соболев показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши, за что получил красную карточку. Дерби завершилось победой «народной команды» со счетом 2:1.