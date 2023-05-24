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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Шесть матчей дисквалификации для Соболева - перебор, он же не спустил штаны»

24 Мая 2023 • 10:46 Комментировать (1)

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался об удалении форварда «Спартака» Александра Соболева в поединке против ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Мне уже жалко Соболева. Это были эмоции и страсть - ничего более. Понятное дело, что очень некрасиво, но шесть матчей дисквалификации - перебор. Александр же не спустил штаны», - приводит слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

В середине второго тайма Соболев показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши, за что получил красную карточку. Дерби завершилось победой «народной команды» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Александр Соболев
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Мая 2023 в 11:00
... он же не спустил штаны»
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ай.. он туды спустил.. а ента намного хужее.. А-ха-ха-ха! )))
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