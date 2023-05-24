Салихова: «Вывести Соболева из себя - установка Федотова»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала инцидент с форвардом «красно-белых» Александром Соболевым. В недавнем дерби против ЦСКА нападающий показал неприличный жест в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши, за что получил красную карточку.

«Тренерский штаб Федотова славится провокационными действиями исподтишка. Скорее всего, это тренерская установка - выводить из себя нападающего «Спартака», которая сработала», - приводит слова Заремы издание Metaratings.ru.

Матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака».