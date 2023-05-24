Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жест нападающего «Спартака» Александра Соболева в московском дерби против ЦСКА (2:1).

- Жест Соболева и Виллиана Роши я видел. Открывал новостную ленту, и каждый вторая новость касалась именно этого жеста. Поэтому у меня никакого желания комментировать этот жест нету. Своих проблем хватает. Возможно, так сказалось влияние мини-футбола, к которому непосредственное отношение имеет Соболев. Больше дополнительных комментариев не хочу давать.