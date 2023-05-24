Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может вернуться на родину. Согласно информации журналистов UOL, интерес к игроку по-прежнему проявляет «Палмейрас».

Бразильский клуб хочет переманить Клаудиньо грядущим летом. Основными аргументами «Палмейраса» являются возможность выступлений за сборную страны, участие в Кубке Либертадорес, а также перспектива дальнейшего перехода в европейский клуб.

Хавбек выступает за «Зенит» с августа 2021 года. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Клаудиньо провел 24 матча. Полузащитник забил пять голов и сделал девять результативных передач.