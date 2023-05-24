Джигурда оценил жест Соболева в дерби с ЦСКА

Известный актер Никита Джигурда отреагировал на скандальный поступок форварда «Спартака» Александра Соболева во время недавнего поединка против ЦСКА. Нападающий схватился за пах и адресовал этот жест защитнику «армейцев» Виллиану Роше. За этот поступок Сболев получил красную карточку.

«Это нормально! Так и должно быть! Он показал на гениталии, ну и что. Не вижу в этом ничего зазорного. Неважно, получит штраф или санкции. Внимание привлечено, все», - приводит слова Джигурды издание «Спорт-Экспресс».

Московское дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.