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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов предложил жёсткое наказание для Соболева

24 Мая 2023 • 08:25 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в недавнем дерби против ЦСКА. Форвард был удален с поля за неприличный жест в адрес соперника.

«Говорят, Соболеву грозит от двух до четырёх матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я», - оставил сообщение Радимов в своих социальных сетях.

Дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. Дублем в составе «красно-белых» отметился нидерландец Квинси Промес.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Александр Соболев
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