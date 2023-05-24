Радимов предложил жёсткое наказание для Соболева

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в недавнем дерби против ЦСКА. Форвард был удален с поля за неприличный жест в адрес соперника.

«Говорят, Соболеву грозит от двух до четырёх матчей дисквалификации. Будь моя воля, я бы все 10 влепил! Хотя, уверен, КДК окажется добрее, чем я», - оставил сообщение Радимов в своих социальных сетях.

Дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось победой «Спартака» со счетом 2:1. Дублем в составе «красно-белых» отметился нидерландец Квинси Промес.