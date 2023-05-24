Джикия: «Соболев понял свою ошибку, не убивайте его»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о скандальном поступке нападающего команды Александра Соболева в матче 28-го тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«Саша виноват, он понял свою ошибку! Я лишь прошу одного: не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите. Все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!» - гласит сообщение Георгия в социальных сетях.

Напомним, что Соболев был удален с поля в середине второго тайма за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Дерби завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1.