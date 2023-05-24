Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стали известны планы руководства «Краснодара» относительно будущего эквадорского защитника Кристиана Рамиреса. «Быки» приняли решение продать 28-летнего южноамериканца в летнее трансферное окно.

Рамирес перешел в краснодарский клуб в январе 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кристиан провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.