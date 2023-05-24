Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» решил продать легионера эксклюзив

24 Мая 2023 • 08:05 Комментировать

Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стали известны планы руководства «Краснодара» относительно будущего эквадорского защитника Кристиана Рамиреса. «Быки» приняли решение продать 28-летнего южноамериканца в летнее трансферное окно.

Рамирес перешел в краснодарский клуб в январе 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кристиан провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
08:25 · Россия. Премьер-лига
Радимов предложил жёсткое наказание для Соболева
08:11 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Соболев понял свою ошибку, не убивайте его»
08:05 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» решил продать легионера эксклюзив
07:52 · Россия. Премьер-лига
Промес – легенда и лучший бомбардир «Спартака» в чемпионате России
07:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо»: «У «Зенита» 70% команды легионеры, они делают большую разницу»
23 Мая
23:50 · Россия. Премьер-лига
Титов – об отказе сборной Камеруна играть с Россией: «Есть другие достойные команды»
23:30 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» не рассчитывают на Довбню, вратарю предложили расторгнуть контракт
23:25 · Россия. Премьер-лига
Смольников, скорее всего, покинет «Локомотив» в конце сезона слухи
23:20 · Россия. Премьер-лига
Долгов не исключает, что покинет «Химки» по окончании сезона
23:12 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Соболев нормальный человек, такие поступки ему не свойственны»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Уверен, Роше отменят красную карточку»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Бышовец советует Семаку попробовать себя в чемпионате Португалии
22:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» рассказал, что команде сказали болельщики после вылета из РПЛ
22:16 · Россия. Первая лига
Названа лучшая команда весны в Первой лиге
22:10 · Россия. Первая лига
Ибрагимов прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ
Все новости
Рекомендуем