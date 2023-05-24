Игрок «Торпедо»: «У «Зенита» 70% команды легионеры, они делают большую разницу»

Хавбек столичного «Торпедо» Иван Енин высказался о легионерах петербургского «Зенита». Он считает, что иностранцы сильно влияют на игру «сине-бело-голубых».

«У «Зенита» очень качественные игроки, они давили на нас. У игроков «Зенита» мышление намного быстрее, у них 70% команды легионеры, и они делают большую разницу», - приводит слова футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что «Торпедо» досрочно вылетело из Премьер-лиги. «Зенит», в свою очередь, гарантировал себе очередное чемпионство. Этот титул стал для подопечных Сергея Семака пятым подряд.