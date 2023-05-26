Самые необычные истории хейта футболистов

Действия Александра Соболева в матче с ЦСКА вряд ли поддаются логике. Нападающий «Спартака» показал непристойный жест, за что удостоился красной карточки. В результате на форварда «красно-белых» обрушилась мощная волна хейта. Бесспорно, футбол – это эмоциональная игра, и очень важно держать себя в руках и не позволять проявлять неуважение к сопернику. Но фанаты часто находят причины, которые могут практически любого футболиста «опустить из князи в грязи». О самых необычных историях хейта – в этой статье.

Переход в стан соперника

Одна из главных причин хейта игроков – переход в стан принципиального соперника. Сербский голкипер Владимир Стойкович на себе испытал весь гнев болельщиков «Црвены Звезды», когда перебрался в стан «Партизана» в 2010 году. Поклонники «красно-белых» напали на Стойковича, когда он заходил в автобус национальной сборной после матча отборочного турнира чемпионата Европы – 2012. Кто-то посчитал, что там были не только поклонники «Црвены Звезды», но и фанаты сборной, которые попытались обвинить голкипера в неудачно проведённом матче. Эшли Коул вызвал на себя ненависть фанатов в 2006 году, когда перебрался из «Арсенала» в «Челси». Но этот переход стал забываться, когда через пять лет защитник выстрелил в студента из пневматического ружья. Оправдания Коула, который заявлял, что не знал, что винтовка заряжена, мало его спасали.

В российской футбольной истории, конечно же, вспоминается ненависть, которая досталась Владимиру Быстрову и Артёму Дзюбе. Первый заработал хейт от поклонников «Спартака» и «Зенита», перебравшись сначала в Москву, а затем обратно в город на Неве. Благо, что всё решилось мирно. Для этого Быстрову пришлось встретиться с болельщиками.

Однако самая известная история переходов в стан соперника – это история Луиша Фигу. Болельщики «Барселоны» готовы были убить португальца за его переход в «Реал». Пеп Гвардиола, крестный отец дочери Фигу, не разговаривал с ним полгода. Перед первым матчем Луиша на «Камп Ноу» в качестве игрока за ним закрепили трёх телохранителей. Перед входом на стадион в Фигу метнули нож. В момент подачи углового в Луиша летели телефоны, монеты, зажигалки, туалетная бумага и… свиная голова!

Острые слова и действия

Антонио Кассано – настоящий гений провокации. Во время чемпионата Европы-2012 его острая фраза про геев в национальной сборной наделала столько же шума, как и фраза Андрея Аршавина про «ваши проблемы». И если в этих двух случаях были люди, которые поддерживали футболистов, то в истории с Джоном Терри таких не нашлось. Лидер «Челси» и капитан английской сборной попал в расистский скандал, связанный с Антоном Фердинандом (родным братом Рио), а перед этим был замечен в компании подруги одноклубника Уэйна Бриджа. Болельщики жёстко прошлись по своему идолу.

Отсутствие принципа fair play

Тьерри Анри боготворили в лондонском «Арсенале» и сборной Франции. Но одно его неудачное движение и… практически разом перестал существовать пример для подражания юного поколения. На кону стоял выход на чемпионат мира – 2010, поэтому пас рукой был важен, но настоящие футболисты – это истинные джентльмены. О чём регулярно припоминали французу в ненавистных сообщениях со всего мира. Пепе неоднократно получал волну хейта за свой несдержанный характер. Пятнадцать лет назад он несколько раз ударил ногами соперника, за что получил 10 матчей дисквалификации. Следом были регулярные перепалки с судьями и соперниками в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду

Португалец столь же любим, сколь и ненавистен. Наверное, нет любителя футбола, который относился бы к Криштиану Роналду нейтрально. Его истории в Саудовской Аравии, интервью Пирсу Моргану, отношения с одноклубниками… Историй о португальце можно вспомнить невероятное множество. Но каждый раз Роналду доказывал свою правоту или приносил извинения игрой на поле.

Всегда важно оставаться человеком. В любом случае и любой ситуации. Особенно, если ты звезда и регулярно находишься в центре внимания телекамер. Тогда без особых проблем удастся избежать хейта и ненависти поклонников твоего таланта и обычных болельщиков.

Константин Лицин