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Костылев – о ФИФА: «Кулаком надо стукнуть по столу и послать их! Ведём себя как пай-мальчики» эксклюзив

23 Мая 2023 • 20:48 Комментировать (2)

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение ФИФА продлить срок действия правила, позволяющего легионерам, выступающим в России, приостанавливать контракты с российскими командами.

- Может, стоит уменьшить влияние иностранцев на чемпионат России?

- Я думаю, что нашей стране давно пора выходить из этого состояния. Во что мы превратились? В какую-то падчерицу! Кулаком надо стукнуть по столу и послать их! Ведём себя как пай-мальчики. Надо нам своё футбольное руководство поменять и говорить с ними на своих условиях. Когда западные страны кто-то снимал с соревнований? Раньше невозможно было представить, чтобы ФИФА и УЕФА нас душили. Если мы с этими организациями будем соглашаться, они нас за можай загонят. Все эти организации - детище западных фирм.

В РФС объяснили решение ФИФА по контрактам легионеров

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Геннадий Костылев
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Комментарии (1)
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ингерман
23 Мая 2023 в 21:17
ай красава кучирява сказав.. ты же знашь как паезда астанавливають.. воц и с командуй этим фифам и уифам - стой.. раз-два! и неча с ними церымоница.. )))
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