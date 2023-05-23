Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение ФИФА продлить срок действия правила, позволяющего легионерам, выступающим в России, приостанавливать контракты с российскими командами.

- Может, стоит уменьшить влияние иностранцев на чемпионат России?

- Я думаю, что нашей стране давно пора выходить из этого состояния. Во что мы превратились? В какую-то падчерицу! Кулаком надо стукнуть по столу и послать их! Ведём себя как пай-мальчики. Надо нам своё футбольное руководство поменять и говорить с ними на своих условиях. Когда западные страны кто-то снимал с соревнований? Раньше невозможно было представить, чтобы ФИФА и УЕФА нас душили. Если мы с этими организациями будем соглашаться, они нас за можай загонят. Все эти организации - детище западных фирм.

В РФС объяснили решение ФИФА по контрактам легионеров