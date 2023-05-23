ЭСК признала верными два решения Карасёва по пенальти в дерби «Спартак» - ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела несколько моментов в дерби «Спартак» - ЦСКА, проходившем в воскресенье вечером.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на телеканал «Матч Премьер», решение Сергея Карасёва о назначении пенальти в ворота ЦСКА за фол на Викторе Мозесе было признано верным. Также ЭСК поддержала Карасёва в его решении не назначать одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА за наступ на голеностоп спартаковца Романа Зобнина.

Напомним, что «Спартак» в главном дерби Москвы добился волевой победы над ЦСКА с результатом 2:1.