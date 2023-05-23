Агент Роши отреагировал на претензии «Спартака»

В «Спартаке» считают, что защитник ЦСКА Виллиан Роша первым показал неприличный жест Александру Соболеву, чем спровоцировал его на ответные действия. Комментарий на этот счёт дал агент Маркос Тито, который работает с футболистом ЦСКА.

«Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», - высказался Тито, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Как известно, Соболев и Роша в дерби получили по красной карточке по ходу второго тайма. «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1 благодаря дублю нападающего Квинси Промеса.

В ЦСКА отреагировали на претензии «Спартака» к Роше