Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Роши отреагировал на претензии «Спартака»

23 Мая 2023 • 20:32 Комментировать

В «Спартаке» считают, что защитник ЦСКА Виллиан Роша первым показал неприличный жест Александру Соболеву, чем спровоцировал его на ответные действия. Комментарий на этот счёт дал агент Маркос Тито, который работает с футболистом ЦСКА.

«Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо», - высказался Тито, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Как известно, Соболев и Роша в дерби получили по красной карточке по ходу второго тайма. «Спартак» обыграл ЦСКА на своём поле со счётом 2:1 благодаря дублю нападающего Квинси Промеса.

 

В ЦСКА отреагировали на претензии «Спартака» к Роше

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Соболев Виллиан Роша Маркос Тито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
21:29 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин уверен, что Карасёв ошибся, удалив Рошу в московском дерби
21:19 · Россия. Премьер-лига
«Факел» получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон
21:11 · Россия. Премьер-лига
Камоцци уверен, что Сперцяна ждёт отличное будущее в Европе
21:09 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Непонятно, какие сдвиги у Соболева в голове»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» рассказал, что изменилось в команде при Евсееве
20:48 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Хотелось бы, чтобы Лунёв продолжил играть»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня
20:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов — об удалении Соболева: Красная — это перебор, не надо из-за глупости игрока ломать игру
20:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши отреагировал на претензии «Спартака»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Садыгов заявил, что у «Химок» не будет конкурентов в Первой лиге
20:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев уверен, что «Спартак» наберёт шесть очков и возьмёт серебро РПЛ
20:20 · Россия. Премьер-лига
Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE
20:13 · Россия. Премьер-лига
В боснийском футбольном союзе не отказываются от матча с Россией
20:05 · Россия. Премьер-лига
40-летний Кашчелан завершит игровую карьеру в конце сезона
20:04 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Шестое подряд чемпионство «Зенита» видится наиболее вероятным исходом»
Все новости
Рекомендуем