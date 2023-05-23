Продолжается регистрация на фестиваль спортивного бизнеса SPORT. BUSINESS. PEOPLE

Событие SPORT. BUSINESS. PEOPLE пройдет 7–8 июня 2023 г. в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена».
SPORT. BUSINESS. PEOPLE – мероприятие, посвященное вопросам развития спортивного предпринимательства, эффективного управления, автоматизации, формированию команды спортивного проекта, коммерциализации и масштабированию спортивного бизнеса в сфере любительского и детско-юношеского спорта.
ТОП-10 тем SPORT. BUSINESS. PEOPLE:
- Первые 10 шагов для запуска спортивной школы;
- Партнерство и спонсорство спортивных проектов;
- Масштабирование спортивного проекта;
- Маркетинг проекта в новых условиях: как и куда двигаться в 2023 году?
- Построение команды спортивного проекта;
- Автоматизация спортивного проекта: современные IT-решения для спортбиза;
- PR и продвижение спортивного проекта. Как сделать так, чтобы о тебе писали СМИ?
- Спортивные сооружения, эффективная коммерческая деятельность;
- Современные smm-инструменты для продвижения спортивной организации и привлечения клиентов – «Без чего нельзя в онлайне?»
- Как вашему проекту получить поддержку, субсидии, гранты от государства?
Спикеры – успешные спортивные предприниматели, которые с удовольствием поделятся личным опытом построения спортивного бизнеса, работающими методиками его развития и коммерциализации, а также эффективными инструментами управления и продвижения.
SPORT. BUSINESS. PEOPLE. поможет узнать о новейших тенденциях, найти партнеров, завести полезные знакомства, продвинуть свой проект и, конечно, получить бесценные знания!
Подробно о событии и форматах участия – на https://sport-conf.ru/
Самые актуальные новости – в ТГ-канале https://t.me/sportbusinesspeople
Бан пользователя