В боснийском футбольном союзе не отказываются от матча с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины всё ещё рассчитывает провести матч против команды России. Напомним, товарищеская игра планировалась на ноябрь 2022 года, но состояться ей было не суждено.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники, боснийцы не могут определиться с датой матча из-за напряжённой политической ситуации в мире, но идея сыграть с россиянами всё ещё жива.

Сборная России, которую по политическим причинам отстранили от всех официальных соревнований, в 2023 году провела всего лишь два матча, оба прошли в марте. В первом команда Валерия Карпина сыграла вничью против сборной Ирана (1:1), во втором – уверенно обыграла дома команду Ирака (2:0).