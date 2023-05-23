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В ЦСКА отреагировали на претензии «Спартака» к Роше

23 Мая 2023 • 19:58 Комментировать

Между «Спартаком» и ЦСКА разгорелись жаркие дебаты по поводу удалений Александра Соболева и Виллиана Роши в последнем дерби. Сообщалось, что «красно-белые» предоставили КДК момент, на котором якобы видно, что Роша первый показывал неприличный жест своему сопернику. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который возглавляет службу коммуникаций в ЦСКА.

«Два дня понадобилось про-спартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьёзно?» - написал Брейдо в телеграм-канале.

Брейдо с иронией отметил, что ЦСКА готов предоставить кадры, на которых Роша перед матчем поправляет трусы в раздевалке. Представитель «армейцев» также написал, что по ходу игры экипировку поправляют многие игроки, в то время как неприличный жест и агрессивные прыжки делал только один (имеется в виду Соболев).

«Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», - завершил Брейдо.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 27 мая – против «Краснодара» на выезде.

«Спартак»: «Травля Соболева неприемлема»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Соболев Кирилл Брейдо Виллиан Роша
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