Соболев посетит заседание КДК с юристом

В среду состоится заседание КДК РФС, на котором разберут удаление Александра Соболева в дерби «Спартака» против ЦСКА. Нападающий «красно-белых», как известно, получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста.

Как сообщает Metaratings, Соболев будет присутствовать на заседании КДК вместе с клубным юристом «Спартака». «Красно-белые» предоставили футболисту юриста для предстоящего разбирательства.

Напомним, что «Спартак» в воскресенье обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Оба гола в составе «красно-белых» забил Квинси Промес.