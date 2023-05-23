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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев посетит заседание КДК с юристом

23 Мая 2023 • 19:40 Комментировать (1)

В среду состоится заседание КДК РФС, на котором разберут удаление Александра Соболева в дерби «Спартака» против ЦСКА. Нападающий «красно-белых», как известно, получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста.

Как сообщает Metaratings, Соболев будет присутствовать на заседании КДК вместе с клубным юристом «Спартака». «Красно-белые» предоставили футболисту юриста для предстоящего разбирательства.

Напомним, что «Спартак» в воскресенье обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Оба гола в составе «красно-белых» забил Квинси Промес.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кдк Рфс Александр Соболев
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Комментарии (1)
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sqrt
23 Мая 2023 в 19:56
То есть мальчонку Рошу уже амнистировали?))))))
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