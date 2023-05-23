Шалимов: «Зенит» рвал, чтобы не проиграть «Оренбургу»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о ничьей в матче 28-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (2:2).

«Мне понравилось, что «Зенит» кипел, проигрывая — команда очень не хотела проигрывать, злилась, это очень хорошее качество для психологии. Питеру ничего не нужно в чемпионате уже — но «Зенит» рвал, чтобы не проиграть», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

При этом специалист выделил игру нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, который великолепно выходит на замену и каждый раз доказывает свою состоятельность.

Ранее «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России. «Оренбург» располагается на восьмой строчке в РПЛ.